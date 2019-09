Gemengde koren wedijveren in kerk van Latem Anthony Statius

17 september 2019

10u29 0 Sint-Martens-Latem De cultuurdienst van Sint-Martens-Latem organiseert op zondag 29 september de driejaarlijkse Lieven Duvosel Muziekprijs voor volwassen gemengde koren. Iedereen is welkom in de Sint-Martinuskerk om te genieten van het werk van zes koren.

Om de naam van Lieven Duvosel levendig te houden, organiseert de gemeente in samenwerking met Koor & Stem Gent de driejaarlijkse Lieven Duvosel Muziekprijs. Lieven Duvosel componeerde talrijke fanfarestukken, liederen, symfonieën en cantaten. Zijn werk wordt in binnen- en buitenland uitgevoerd en geprezen. Duvosel is het meest bekend om zijn Leie-Cyclus, een vurige, romantische ode aan de rivier die door zijn woonplaats vloeit.

De vijfde editie is uitgeschreven voor volwassen gemengde koren. De koren die werden geselecteerd voor de finale zijn het Kamerkoor Waelrant uit Borgerhout onder leiding van Marleen De Boo, het Vivente Voce uit Gent onder leiding van Jeroen Keymeulen, Con Cuore uit Waregem onder leiding van Jan Vuye, Kamerkoor Furiant uit Gent onder leiding van Steve De Veirman, Cantando uit Ekeren onder leiding van Luc Anthonis en het Gemengd Koor Pojedu uit Melle onder leiding van Johan Van der Beken. Naast minimum één a capella-werk brengt elk koor een compositie van Lieven Duvosel of een Vlaamse tijdgenoot. De eerste drie geklasseerde koren ontvangen een geldbedrag.

De wedstrijd start om 15 uur en loopt tot 18 uur. De toegangsprijs is gratis.