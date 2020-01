Gemeente waarschuwt voor overstekende reeën Anthony Statius

10 januari 2020

09u50 0 Sint-Martens-Latem Reeën vertoeven graag in Sint-Martens-Latem. De kans dat er een ree de weg oversteekt is reëel en daarom roept de gemeente haar inwoners op om te melden waar ze er eentje hebben gespot. “Op plaatsen waar er vaak reeën de weg oversteken, plaatsen we verkeersborden”, zegt communicatieverantwoordelijke Anne Van de Rostyne.

In Sint-Martens-Latem en de omliggende gemeenten is een groeiende populatie reeën. De dieren leven vooral in het natuurgebied Levende Leie, maar soms verlaten ze hun habitat op zoek naar een partner of voedsel. Zo krijgen de inwoners de kans om er eentje te zien maar het brengt ook mogelijks onveilige verkeerssituaties met zich mee.

“Af en toe kruisen de reeën de wegen en dat houdt gevaar in voor het dier én de weggebruiker”, klinkt het bij de gemeente. “De reeën verplaatsen zich razendsnel, zijn schichtig en kunnen onverwacht opduiken. Weraden iedereen aan om alert te zijn en de snelheid aan te passen.”

“Op plaatsen waarvan bekend is dat de dieren er de weg kruisen, werden al aangepaste verkeersborden geplaatst, zoals in de Mortelputstraat op de grens met Afsnee (Gent). We rekenen ook op de medewerking van onze inwoners. Wie een ree opmerkt kan dit melden aan de gemeentediensten op 09/282.17.30 of via grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be De diensten bekijken dan waar borden kunnen worden bijgeplaatst.”

