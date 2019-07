Gemeente waarschuwt voor blauwalgen Anthony Statius

24 juli 2019

15u30 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem roept de inwoners op om alert te zijn voor blauwalgen in het water. Wie blauwalgen gespot heeft, kan dit melden aan de milieudienst.

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er blauwalgen beginnen te bloeien. Ze vormen meestal een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Wanneer er bovendien in de oeverzone wit of blauw schuim verschijnt, is er sprake van een blauwalgenbloei. Dit houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, vraagt de gemeente aan de burgers om blauwalgengroei in openbare wateren zo snel mogelijk te melden bij de milieudienst: grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be.

