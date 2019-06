Gemeente koopt woningen naast sportsite Anthony Statius

06 juni 2019

13u16 2 Sint-Martens-Latem Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem koopt twee woningen naast de sportsite in de Hoge Heirweg. “Met de tuinen kunnen we de sportsite uitbreiden en de woningen kunnen een bestemming krijgen als lokaal opvanginitiatief”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn).

De gemeenteraad van Sint-Martens-Latem heeft haar goedkeuring gegeven over de aankoop van huisnummers Hoge Heirweg 60 en 62. Het gemeentebestuur telt hiervoor 960.000 euro neer.

“Het gaat om twee woningen en bijhorende grond met een totale oppervlakte van 2.348 vierkante meter”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. “Deze huizen liggen vlak naast de gemeentelijke sportsite in de Hoge Heirweg en zijn dus van strategisch belang. De achterliggende tuinen bevinden zich momenteel tussen de twee voetbalvelden en we zouden deze tuinen gebruiken om de sportsite uit te breiden. Zo denken we aan een klein voetbalveld voor kinderen. Ook de huizen zullen een nieuwe bestemming krijgen als lokaal opvanginitiatief. Momenteel huurt de gemeente woningen als LOI.”