Geen uitbreiding, maar wel grondige renovatie voor Museum Dhondt-Dhaenens Anthony Statius

01 oktober 2020

19u35 0 Sint-Martens-Latem Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (Sint-Martens-Latem) wordt dan toch niet uitgebreid, maar een grondige renovatie, die komt er wel. In een eerste fase wordt de grote zaal met de patio volledig vernieuwd. In een latere fase worden de overige ruimtes en de verbinding met de tuin en de Wunderkammer aangepakt. De werken starten in januari 2021. “Een uitbreiding is nodig, maar voorlopig niet mogelijk. Ondertussen zoeken we creatieve oplossingen”, zegt directeur Antony Hudek.

Het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) is de voorbije halve eeuw uitgegroeid tot een vaste waarde in de Vlaamse kunstwereld. Het witte modernistische complex ligt middenin een rustig en groen ‘woonpark’ in deelgemeente Deurle, maar net die idyllische locatie zorgt ervoor dat de geplande renovatie en uitbreiding al jaren muurvast zit. Even een terugblik.

De eerste plannen dateren van 2012 en de toenmalige directeur Joost Declercq trok in 2018 nog aan de alarmbel toen de de bouwvergunning voor de renovatie en uitbreiding met een nieuwe vleugel voor de zoveelste keer werd geweigerd. Volgens Declercq hing het voortbestaan van het museum aan een zijden draadje omdat er onvoldoende plaats is om de collectie te tonen. Vooral zijn plan was om het bestaande complex uit te breiden met een nieuwe vleugel stuitte op protest van enkele buurtbewoners, die zelfs een petitie opstartten. De sfeer tussen het museum, de gemeente en de buurtbewoners geraakte verzuurd en de situatie leidde uiteindelijk tot het vertrek van Joost Declercq. Hij wilde met het museum naar een andere locatie trekken, maar deze visie strookte niet met die van de raad van bestuur. In februari werd Antony Hudek aangesteld als nieuwe directeur van het Museum Dhondt-Dhaenens. Samen met de raad van bestuur werd de voorbije maanden gewerkt aan nieuwe plannen. Deze werden donderdagavond door architect Jean-Pierre Van Liefferinge van SVR Architects uit de doeken gedaan.

“De voorbije vijftig jaar werden geen grote aanpassingswerken uitgevoerd aan het museum”, zegt Jean-Pierre Van Liefferinge. “Ondertussen zijn er enkele problemen ontstaan, die dringend moeten opgelost worden. Zo is de dakbedekking verouderd, komen de panelen aan de gevel los, zijn er overal lekken en is er hier en daar schimmel en vocht in de muren gekropen. Ook de accommodatie zoals de sanitaire voorzieningen boven en de keuken en de burelen beneden zijn niet meer van deze tijd. Bedroevend voor een museum van dit kaliber en daarom zijn renovatiewerken meer dan nodig.”

“De renovatie zal in fasen gebeuren”, vervolgt Van Liefferinge. “In een eerste fase komt de grote tentoonstellingsruimte met de patio aan de beurt. Hierbij worden de technische installaties zoals ventilatie, verwarming, koeling en elektriek vernieuwd, maar ook het dak en de vloer. De patio zal behalve het glas en het buitenschrijnwerk niet veel veranderen omdat deze ruimte net geliefd is door vele kunstenaars vanwege haar flexibiliteit. Het achterliggende depot verdwijnt en wordt opgebouwd tot een technische ruimte. De vaste collectie zal dus tijdelijke naar een externe locatie verhuizen.” Directeur Antony Hudek vult aan: “Mijn voorganger had gelijk toen hij zei dat een uitbreiding van het museum nodig was om de vaste collectie in onder te brengen. Maar een uitbreiding op deze site is niet mogelijk en ook het budget laat dit niet toe. Voor deze eerste fase zitten we aan een bedrag van meer dan 1 miljoen euro en een grondige renovatie is op dit moment het belangrijkste. We zoeken wel creatieve oplossingen om de collectie en het archief in onder te brengen. Na de werken kan een deel dan terug in het museum komen.”

“In een tweede fase worden de andere ruimtes van het museum vernieuwd”, zegt Jean-Pierre Van Liefferinge. “Daarna zal ook de buitenaanleg van het complex herzien worden. Het domein rond het museum omvat naast het museum een mooie tuin en the Wunderkammer Residence waar onder ander de persoonlijke bibliotheek van Jan Hoet is ondergebracht. Met de heraanleg van de buitenruimte willen we deze drie ingrediënten met elkaar verbinden tot een totaal beleving voor de bezoeker. Voor deze tweede fase, die aanzienlijk meer zal kosten, worden de plannen nog geconcretiseerd.”

De werken starten in januari en de eerste fase zal tegen juli afgerond zijn.