Geen kermis, maar FC Latem pakt uit met wijnactie Anthony Statius

03 juni 2020

15u04 0 Sint-Martens-Latem Voetbalclub FC Latem ziet haar jaarlijkse kermis in het water vallen, maar ter compensatie van het feestje van het jaar, lanceert het bestuur een wijnactie. “Met de Latem kermis-wijnen kan je toch een beetje kermis vieren én je steunt er onze club mee”, zegt voorzitter Bart Vandesompele.

De coronacrisis is ook voor veel voetbalclubs een streep door de rekening. Ieder jaar organiseert FC Latem de populaire vierdaagse Latem kermis, maar ook dit evenement valt in het water. Om de kas te spijzen en om toch voor wat zomerse sfeer te zorgen, verkoopt de club wijnen, cava en limoncello.

“Deze zomer zullen we vooral thuis en in onze eigen regio van de zomer moeten genieten”, zegt voorzitter Bart Vandesompele. “Het worden gezellige feestjes in beperkte kring, aperitieven in het groen, of barbecuefeestjes in de tuin. Daar horen natuurlijk een goed glas wijn, bubbels en een digestief bij. Daarom brengen we met onze vaste partner Lambrecht Wijnen - Vins​ onder andere de gekende roséwijnen van Domaine La Croix Belle bij de mensen thuis. Wie een flesje koopt steunt er onze club mee in deze moeilijke tijden.”

De dranken kunnen besteld worden via deze link. De actie loopt van begin juni tot 31 augustus. Er worden vaste afhaalmomenten in het Clubhouse vastgelegd voor de bestellingen. Het eerste afhaalmoment is gepland op zaterdag 13 juni.