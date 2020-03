Geen handdruk of omhelzing, maar wel Thaise groet in Brasserie Latem Anthony Statius

13u28 22 Sint-Martens-Latem In restaurant Brasserie Latem voert men een originele maatregel in tegen de verspreiding van het coronavirus. Klanten worden er sinds donderdagmiddag begroet met de ‘wai’, een Thaise manier van begroeten waarbij men vanop afstand een handgebaar en een lichte buiging maakt.

In Brasserie Latem langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Sint-Martens-Latem is het Verre Oosten nooit veraf. Chef Peter Van den Bossche laat zich graag inspireren door de oriëntaalse keuken en sinds donderdag worden alle klanten ook steevast op zijn Aziatisch begroet. Een ludieke maar weldoordachte maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

“Klanten worden tijdelijk verwelkomd met een Thaise groet”, vertelt Peter. “Dat is heel eenvoudig de handen tegen elkaar houden en tegen de borst drukken en ondertussen een lichte buiging maken naar elkaar. Ik ga geregeld op reis naar Thailand en daar is het de traditionele manier van begroeten en van het tonen van respect. In de context van het coronavirus is het een ideale manier om vanop een afstand de klanten te verwelkomen. Doorgaans gaat dit gepaard met een handdruk, een omhelzing of een kus op de wang, maar dit doen we liever tijdelijk niet. De kans dat mensen elkaar besmetten is te groot geworden en als we niet volledig in lockdown willen gaan, dan nemen we beter geen risico’s. Ook mijn personeel is extra voorzichtig. De handen geregeld wassen is sowieso verplicht, maar nu gebeurt dit nog meer.”