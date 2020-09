Geen clusterbesmetting bij Latemse jeugd Anthony Statius

22 september 2020

17u42 0 Sint-Martens-Latem Er is dan toch geen sprake van een clusterbesmetting bij de Latemse jeugd. Nadat een scoutsleider positief getest had op het coronavirus werd hier even voor gevreesd, maar van de 75 personen die maandag getest werden, zijn al 74 resultaten negatief. Het laatste testresultaat is nog niet gekend.

Dit weekend raakte bekend dat er een aantal besmettingen met het coronavirus waren bij de jeugd van Sint-Martens-Latem. Een van de leiders van de Latemse scouts testte positief op het virus en die persoon ging naar alleen naar de scouts, maar ook naar het jeugdhuis en het voetbal. Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) laat vandaag (dinsdag) weten dat er voorlopig geen verdere besmettingen werden vastgesteld.

“Maandag werden er 75 personen getest op initiatief van de gemeente”, zegt de burgemeester. “Momenteel hebben we weet van 74 personen die negatief testten, de uitslag van de laatste test laat nog even op zich wachten. De personen van wie de arts bepaalde dat er een hoogrisicontact geweest was moeten voorlopig nog in quarantaine blijven totdat ze een tweede negatieve test krijgen. Deze personen krijgen individueel hun instructies. Er is dus gelukkig geen sprake van een clusterbesmetting. Voor mij is dit een positief signaal van onze jeugd, die duidelijk de coronamaatregelen respecteert en voorzichtig is.”