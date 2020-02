Galerie in Sint-Martens-Latem strikt Boy George… en zijn kunstwerken Joeri Seymortier

07 februari 2020

15u22 0 Sint-Martens-Latem The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem haalt een wereldster in huis. Vanaf 15 mei zijn de kustwerken van Boy George er te zien.

Boy George is ondertussen 58 jaar oud en was in de jaren tachtig een muzikale halfgod met zijn groep Culture Club. Nadien werd hij deejay en gooide hij zich ook op de kunst. Ellen Christiaen, de vrouw van Niels William, haalt Boy George en zijn kunstwerken dit voorjaar naar België.

“In mei maken we onze muren leeg voor de tentoonstelling ‘Aliens & Icons’ van Boy George”, vertelt Ellen Christiaen. “Boy George zal zelf ook een bezoekje brengen aan onze galerie. Eind 2019 was de wereldpremière van zijn tentoonstelling in Monaco. Dit jaar staan Singapore, New York, Sidney en nu dus ook Sint-Martens-Latem op de kalender. George Allan O’Dowd, zoals Boy George in het echt heet, is niet enkel een begenadigd zanger en muzikant, maar gooit ook hoge ogen als schilder en kunstenaar. Maar het is ook een zeer innemende en lieve man. We gingen onlangs met hem eten in Londen, en hij had meteen ons hart gestolen.”

The Boutique Gallery verraste vorig jaar ook nog met een kunstwerk van de vrouw van Kevin De Bruyne. Toch willen ze daar niet enkel op kunstenaars uit de BV-wereld mikken. Voordat Boy George langs komt zijn er nog tentoonstellingen van Guy Leclef & Guy Du Toit (vanaf 12 maart) en van Veerle De Vos (vanaf 23 april).

Info: www.theboutiquegallery.com.