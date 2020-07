Foto Didier Verriest prijkt in Latemse raadzaal Anthony Statius

08 juli 2020

14u31 0 Sint-Martens-Latem Kunstfotograaf Didier Verriest heeft een van zijn bekendste foto’s geschonken aan de gemeente Sint-Martens-Latem. Op de foto staat de binnenkoepel van de grote inkomhal van het gerechtsgebouw in Brussel.

In de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem hangt sinds kort een foto van Didier Verriest. “De foto van de koepel van het Brusselse gerechtsgebouw maakt deel uit van de reeks ‘Belgicorum’”, zegt schepen van Cultuur Barbara Lannoy. “Voor deze reeks heeft Didier Verriest weinig bekende plaatsen in Brussel in beeld bracht. De foto van de koepel van het Justitiepaleis is een mooi voorbeeld. Iedere Belg kent het Poelaertgebouw, vele rechters werken er dagelijks, maar niemand kent de ‘nieuwe’ koepel binnenin. Het beeld is merkwaardig omdat het uit muren en uit het ‘ontbreken’ ervan bestaat. Er is een verwarring tussen wat is en wat niet is. De ster die men ziet bestaat niet, maar het is een opening tussen de verschillende opstaande wanden. De foto is een mooie aanwinst voor onze raadzaal.”