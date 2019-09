Fietser en bromfietser gewond na val op fietspad Wouter Spillebeen

09 september 2019

15u18 0 Sint-Martens-Latem Een bromfietser en een fietser zijn zaterdag rond 16.40 uur gewond geraakt nadat hun sturen in elkaar bleven haken op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem.

De 15-jarige vrouw op de fiets en de 24-jarige vrouw op de bromfiets reden beiden op het fietspad in de richting van Moeskroen. Bij een inhaalmanoeuvre liep het fout. De sturen bleven in elkaar haken en beide vrouwen kwamen ten val. De fietsster liep lichte verwondingen op en de bromfietsster raakte zwaargewond. Ze werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis in Deinze gebracht.