Ex-juweliers nemen voedingsbedrijf Italfoods over: “Een andere sector, maar dit laat ons toe van platgetreden paden af te wijken” Anthony Statius

17 juni 2020

Van een carrièreswitch gesproken. Vorig jaar sloten Ephrem Devos (50) en zijn vrouw Katrien Reynvoet (49) hun juwelierszaak Fidauro in Sint-Martens-Latem en sinds kort is het koppel eigenaar van het Pintse voedingsbedrijf Italfoods. "We leveren vooral aan restaurants, maar we gaan ook onze pijlen richten op traiteurs, slagers, superettes en particulieren", klinkt het.

Op 15 februari vorig jaar trokken Ephrem Devos en zijn vrouw Katrien Reynvoet de deuren van Fidauro, de enige juwelierszaak in Sint-Martens-Latem, achter zich dicht. Na een inbraak in 2017 en enkele verdachte bezoeken liep was de maat vol en zochten zij andere professionele horizonten op. Hun zoektocht bracht hen in de Florastraat in buurgemeente De Pinte, waar zij het bedrijf Italfoods overnamen.

Creatief

“Italfoods is importeur en distributeur van Italiaanse voeding en delicatessen”, zegt Ephrem. “Een volledig andere sector, maar dat was ook de bedoeling. De bagage die we hebben laat ons toe om zaken die vanzelfsprekend lijken op een andere manier te benaderen en van platgetreden paden af te wijken. We zijn officieel gestart in oktober vorig jaar en alles liep goed tot de uitbraak van het coronavirus in maart. Aangezien wij voor meer dan 80% leveren aan restaurants, moesten wij zeer creatief zijn om alles draaiend te houden. Zo’n crisis legt al snel de zwakke plekken bloot, maar tot nu toe hebben we ons er kunnen doorslaan. We kunnen gelukkig rekenen op een team van gedreven medewerkers, die mits de nodige veiligheidsvoorschriften zijn blijven leveren aan de horecazaken, die openbleven voor afhaalservice.”

Katrien vult aan: “Onze grootste doelgroep blijven de Italiaanse restaurants, pizzeria’s en brasseries, maar we leveren ook meer en meer aan slagers, traiteurs en superettes. Ook particulieren kunnen bij ons terecht van maandag tot en met vrijdag en we werken volop aan een nieuwe webshop. Bestellingen kunnen worden opgehaald aan ons magazijn en vanaf 100 euro leveren wij aan huis indien mogelijk.”

Meer info via www.italfoods.be.