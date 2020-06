Drie gratis concerten, exclusief voor Latemnaars Anthony Statius

25 juni 2020

09u48 0 Sint-Martens-Latem De dienst vrije tijd van Sint-Martens-Latem organiseert deze zomer drie concerten. Deze zijn gratis en exclusief voorbehouden voor inwoners van de gemeente.

De gemeente Sint-Martens-Latem laat de zomer niet passeren zonder een streepje muziek. Op zondag 5 juli bijten Jef Neve en enkele gastmuzikanten de spits af met Ochtendgloren. Er zijn twee concerten; om 5.30 uur en om 8.30 uur in de boomgaard achter het gemeentehuis, en er zijn telkens 200 plaatsen beschikbaar. Op zondag 2 augustus is het de beurt aan Arte Vocale in de Pastorietuin in Deurle. Het concert start om 14 uur en hiervoor zijn 80 plaatsen beschikbaar. Op zondag 16 augustus om 19 uur sluiten Nils De Caster en Sara De Smedt het rijtje af met een concert in de boomgaard achter het gemeentehuis.

In het kader van de coronamaatregelen is vooraf inschrijven verplicht. Voor elke deelnemer moet een inschrijvingsformulier worden ingevuld en wie niet ingeschreven is, zal geen toegang krijgen tot het concert. Inschrijven kan via deze link.