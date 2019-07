Dreventocht door Deurle en Latem Anthony Statius

03 juli 2019

09u43 0 Sint-Martens-Latem De vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zaterdag 6 juli de 21ste editie van de Dreventocht.

Deze wandeltocht leidt de deelnemer door de dreven, de pure natuur en de typische schilderachtige Leiestreek met dorpen als Deurle en Sint-Martens-Latem. Er is een gratis versnapering voor iedere deelnemer voorzien. Starten kan tussen 6.30 en 15 uur. Voor de tocht van 20 kilometer kan je starten tot 13 uur en voor de tocht van 15 kilometer kan je starten tot 14 uur. De aankomst is voorzien voor 17 uur.

Het vertrekpunt bevindt zich aan zaal Oud Gemeentehuis in de Xavier de Cocklaan 5 in Sint-Martens-Latem. Deelnemen kost 2 euro. Meer info via secretariaat@wnd140.be of 0475/49.64.98.