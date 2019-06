Donderdag shoppen tot 20 uur tijdens braderie Anthony Statius

17 juni 2019

17u11 3 Sint-Martens-Latem Enkele handelaars uit Sint-Martens-Latem organiseren van donderdag 20 tot en met zondag 23 juni braderie in het dorp. Er worden fikse kortingen gegeven en op donderdag 20 juni kan je shoppen tot 20 uur.

“Zoals ieder jaar kan je in Sint-Martens-Latem vier dagen lang genieten van serieuze braderiekortingen”, zegt initiatiefneemster Kate Pauwels van ‘t Linnenkastje. “Voor het eerst kan je ook in een vijftiental handelszaken shoppen tot 20 uur ‘s avonds en dit op donderdag 20 juni. Die avond bieden we onze klanten tussen 18 en 20 uur ook een glaasje aan. Op deze manier willen we tegemoetkomen aan de wens om ook na 18 uur van onze diensten te genieten. We bieden onze klanten met plezier deze extra service aan en afhankelijk van het succes zal dit regelmatig herhaald worden. Door de talrijke aanwezigheid van de omliggende horecazaken kunnen liefhebbers van het avondshoppen er een afterwork of ladies night van maken.”

Handelszaken die deelnemen aan de avondshopping kan je terugvinden op de Facebookpagina linnenkastjelatem.