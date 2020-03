Dieven stelen wiel van auto: “Vreemd dat er maar één verdween” Wouter Spillebeen

27 maart 2020

14u46 0 Sint-Martens-Latem In de Golflaan in Sint-Martens-Latem hebben dieven in de nacht van woensdag op donderdag een wiel gestolen van een wagen. “Daar passeren regelmatig wagens, dus ik hoop dat iemand iets gezien heeft”, zegt Marc Van Caenegem.

De wagen is van de zoon van Marc, die momenteel van thuis uit werkt.. “Ik kwam ’s morgens buiten en zag dat er een wiel van onder de auto gestolen was”, zegt Van Caenegem. “Er zijn bakstenen onder de auto geplaatst. Waarschijnlijk hadden de dieven de bedoeling om nog meer banden mee te nemen, maar zijn ze opgeschrikt. Ook de politie vindt het erg vreemd dat er maar één wiel meegenomen is. Het is ook mogelijk dat ze op bestelling aan het stelen waren en net dat type nodig hadden.”

Mogelijk heeft iemand de dieven dus aan het werk gezien. “Daarom heb ik een oproep gelanceerd op Facebook”, aldus Marc. “Het bericht is al een aantal keer gedeeld, maar het heeft nog geen resultaat opgeleverd.”

Wie meer weet over de diefstal kan contact opnemen met de politie op het nummer 09 3217 660.