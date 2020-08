Dienst Burgerzaken open op afspraak Anthony Statius

24 augustus 2020

De Dienst Burgerzaken van Sint-Martens-Latem is voorlopig enkel geopend op afspraak.

In Sint-Martens-Latem kan je van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur terecht bij de dienst Burgerzaken. Op woensdagen kan je er ook in de namiddag terecht van 13.30 tot 16 uur en op zaterdag van 9 tot 11.45 uur.

Gezien de coronamaatregelen kan je er enkel op afspraak terecht. Maak deze vooraf op het telefoonnummer 09/282.17.60 of per e-mail via burgerzaken@sint-martens-latem.be.