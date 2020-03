Dichters gezocht voor Karel van de Woestijneprijs Anthony Statius

09 maart 2020

13u08 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar dichterstalent. Wie zijn of haar dichtbundel opstuurt, maakt kans om de zesde Karel van de Woestijneprijs voor poëzie binnen te rijven. Aan de wedstrijd is een prijs van 3000 euro verbonden.

De gemeente Sint-Martens-Latem schrijft de zesde editie van de prestigieuze Karel van de Woestijneprijs voor poëzie uit. In het verleden namen Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens, Charles Ducal, Hans Tentije en Liesbeth Lagemaat de prijs mee naar huis. Kandidaten kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de wedstrijd. Elke oorspronkelijke, Nederlandstalige bundel van minimum 20 gedichten die de afgelopen 3 jaar werd aanvaard voor publicatie of gepubliceerd werd, komt in aanmerking. De nationaliteit van de dichter speelt geen rol.

De bundels kunnen ingezonden worden tot uiterlijk 15 april. Inzendingen moeten in vijfvoud aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden gestuurd ten aanzien van de Cultuurdienst, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem. De uitreiking vindt plaats op 12 september in het gemeentehuis. De vijf genomineerden krijgen de kans om één gedicht uit de geselecteerde bundel te laten meedingen naar de Publieksprijs. Het publiek zal hiervoor via de gemeentelijke website kunnen stemmen tussen 31 juli en 31 augustus.