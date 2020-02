Desiré Bauters viert honderdste verjaardag Anthony Statius

14 februari 2020

13u51 0 Sint-Martens-Latem Desiré Bauters heeft afgelopen weekend zijn honderdste verjaardag gevierd en werd hiervoor in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem. Ondertussen woont de kersverse eeuweling in het woonzorgcentrum Leiehome in Drongen.

Desiré Bauters werd op 9 februari 1920 geboren in Gent. Als jongeman kwam hij in Buchenwald terecht waar hij drie jaar lang bleef. Tot op vandaag heeft hij een trauma aan deze jaren overgehouden. Op 11 november 2019 werd hij hiervoor gehuldigd in de gemeente Drongen. Desiré zegt dat hij altijd gestreden heeft voor de democratie in ons land.

Op professioneel vlak was hij een tijd aan de slag als BOB-inspecteur en later als technicus en hulpleraar op het Atheneum in de Voskenslaan in Gent. Tussen 2002 en 2012 verbleef Desiré 10 jaar in Sint-Martens-Latem en in 2015 keerde hij terug. Rita Samyn nam als mantelzorger de zorg voor hem op. Op 1 mei 2018 verhuisde Desiré naar het Latemse Priesteragewoonerf waar hij verbleef tot eind 2019. Desiré was technisch aangelegd en was mee met de moderne technologie. Tot kort voor zijn vertrek uit “Huize Elsakker” sleutelde hij aan tal van technische installaties. De dag na zijn honderdste verjaardag verhuisde hij naar WZC Leiehome in Drongen.