Definitief parkeerverbod aan Latemse gemeenteschool Anthony Statius

18 februari 2020

11u10 0 Sint-Martens-Latem Het parkeerverbod aan de gemeentelijke basisschool in de Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem is definitief van kracht. Dit werd maandagavond op de gemeenteraad beslist. Oppositiepartijen Voor Latem en Deurle en Samen/N-VA stemden tegen omdat er sprake is van een onwettige verkeerssituatie.

Om de veiligheid aan de schoolpoort van de gemeentelijke basisschool in de Burgemeesterstraat te verhogen, werd op 1 september vorig jaar een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd. Het gaat om het stuk tussen de Eikeldreef en het kruispunt met de Latemstraat. Aan de overkant van de schoolpoort, aan de kant met de pare huisnummers, mogen geen auto’s parkeren. Kinderen afzetten met de auto, is wel nog toegelaten. De tijdelijke maatregel kwam er in samenspraak met de directie van de school.

De tijdelijke politieverordening werd telkens verlengd en maandagavond werd het parkeerverbod bestendigd op de gemeenteraad. Enkel meerderheidspartij Welzijn stemde voor, de oppositiepartijen stemden tegen het punt. “Het verbodsbord ter hoogte van de KBC-bank zorgt voor een onwettige situatie in de straat”, zegt Kristof Vanden Berghe van Samen/N-VA. “Een onderbord bepaalt dat het verbod maar geldt vanaf 150 meter en dat is volgens de politie onwettig. We zijn niet tegen het parkeerverbod en we pleiten net zoals alle raadsleden voor een veilige situatie in de straat, maar we kunnen geen nieuwe maatregel goedkeuren, die wordt ingevoerd in een bestaande onwettige situatie.”

Mobiliteitsschepen Rigo Van De Voorde (Welzijn): “Het verkeersbord zorgt inderdaad voor een onwettige situatie en we kijken om dit zo snel mogelijk aan te passen.”