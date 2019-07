De Latemse triatlon is terug Anthony Statius

09 juli 2019

10u03 2 Sint-Martens-Latem Na jaren van afwezigheid staat de Triatlon van Sint-Martens-Latem terug op de agenda. Op zondag 14 juli vinden er twee wedstrijden plaats in het dorp en er worden honderden supporters verwacht.

De vzw BRO.GO en Oilservice Triatlin Team Latem organiseren op zondag 14 juli opnieuw de Triatlon van Sint-Martens-Latem, een klassieker met olympisch karakter. In de mooie streek rond de Leie zullen de atleten kunnen genieten van een wedstrijd die af is. Een mooie aankomst, een leuk parcours, veel passages langs de supporters en vooral een gezellige drukte rond het dorpsplein en de wisselzone.

Er vinden twee wedstrijden plaats. Om 13 uur start de Just For Fun Triatlon, waarbij de deelnemers 200 meter zwemmen, twaalf kilometer fietsen en 1.500 meter lopen. Om 15 uur start dan de olympische kwarttriatlon, waarbij de atleten 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen.

Om deze wedstrijden vlot en veilig te laten verlopen geldt er van 12 tot 19 uur een inrijverbod, parkeerverbod of éénrichtingsverkeer in de volgende straten: Mortelputstraat, Wittepaalstraat, Autoweg-Zuid, Autoweg-Noord, Louis Delebecquelaan, Beukenlaan, Luchthavenlaan, Neststraat, Lauwstraat, Kleine Gentstraat, Rijsbrugge, Leieriggestraat, Palepelstraat, links naar de Mortelputstraat, Latemstraat, Lindestraat, Kasteeldreef, Nelemeerstraat, Heidebergen, Kerkstraat en Dorp.

“Alle straten rond het centrum zullen dus moeilijk bereikbaar of afgesloten zijn vanaf het middaguur”, zegt sportschepen Pieter Vanderheyden (Welzijn). “We raden supporters aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Indien u toch met de wagen komt adviseren we om het dorp niet in te rijden en te parkeren op de aangeduide parkeerplaatsen.”

Meer informatie via www.brogo.be of info@brogo.be.