De Latemse Kluis staat te koop Anthony Statius

13 oktober 2020

09u06 1 Sint-Martens-Latem De Latemse Kluis in de Kapitteldreef in Sint-Martens-Latem, staat te koop. Het opvallende gebouw was vroeger een buitenverblijf voor de paters dominicanen.

De Latemse Kluis bevindt zich te midden het groen in de Kapitteldreef in Sint-Martens-Latem, op een steenworp van het museum Gevaert-Minne.

Het gebouw met het opvallende hoge dak werd ontworpen door Edgar Magerman en het werd rond 1930 gebouwd op gronden van de kunstschilder Edgard Gevaert. Het fungeerde als buitenverblijf van de paters dominicanen en later werd het een het trefpunt van ‘Latemse’ kunstenaars. Momenteel is de Latemse Kluis in particuliere handen en doet het dienst als tentoonstellingsruimte en concertzaal voor de Latemse vzw Maquis.

Wie interesse heeft in het gebouw kan contact opnemen met www.luxevastgoed.be.