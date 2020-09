De Advocaat van Deurle kandidaat voor Boom van het Jaar Anthony Statius

De Advocaat van Deurle, de lindeboom die al meer dan 250 jaar de toegang naar Deurle (Sint-Martens-Latem) bewaakt, dingt mee naar de titel 'Boom van het Jaar'. De majestueuze boom werd al uitgeroepen tot mooiste boom van Oost-Vlaanderen en iedereen kan stemmen om de ultieme kroon op de kruin te zetten.

De wedstrijd Boom van het Jaar, georganiseerd door onder meer de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen, gaat op zoek naar de leukste en interessantste boom, waar bovendien nog een verhaal aan vast hangt. Op dinsdag 1 september werd De Advocaat van Deurle, de oude lindeboom op het kruispunt van de Philippe de Denterghem en - hoe kan het ook anders - de Lindenlaan, in Deurle (Sint-Martens-Latem) uitgeroepen tot Oost-Vlaamse finalist.

De Advocaat , een gekandelaarde winterlinde, markeerde samen met zijn soortgenoot ‘de Notaris’ al sinds 1767 de toegangspoort tot Deurle. Sinds jaar en dag worden lindes bij de toegangspoorten van erven geplaatst. De bomen moeten bezoekers met slechte intenties afschrikken en bezoedelde geesten zuiveren. De beide lindes toonden de grens aan tussen de eigendommen van baron de la Faille en Jan Frans de Causemaecker. Grootgrondbezitters kwamen en gingen, maar ‘de Notaris’ en ‘de Advocaat’ bleven trouw op post. Beiden overleven een kapvergunning in de jaren 50. De bomen leken klaar voor nog eens 200 jaar, maar op 4 januari 1983 viel ‘de Notaris’ om.

‘De Advocaat’ is ondertussen uitgegroeid tot een monument en werd bezongen in gedichten en vereeuwigd op schilderijen. Indien hij de titel Boom van het Jaar bemachtigt, maakt hij ook kans om uitgeroepen te worden tot ‘European Tree of the year.’ Stemmen kan via www.boomvanhetjaar.be.