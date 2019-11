Dansnamiddag voor senioren in de sporthal Anthony Statius

19 november 2019

13u42 1 Sint-Martens-Latem De Latemse seniorenadviesraad en het gemeentebestuur organiseren op zondag 24 november een dansnamiddag voor senioren in de sporthal.

In Sint-Martens-Latem zijn er in het kader van de Seniorenweek de ganse week activiteiten voor senioren voorzien. Op zondag 24 november wordt de week feestelijk afgesloten met een dansnamiddag. Deze start om 14.30 uur in de sporthal. Er is een showdance-optreden van DanceReactionVZW en nadien neemt een dj het over en kan er naar hartenlust gedanst, bijgepraat en genoten worden van het feest.

Meer info en inschrijven bij Annick Declercq via 09/282.78.36.