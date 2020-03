Clara (103) krijgt coronaveilig verjaardagsfeestje: “Liedjes aan het raam en een tonic met een vriendin op veilige afstand” Anthony Statius

25 maart 2020

18u26 0 Sint-Martens-Latem Door de strenge coronamaatregelen heeft Clara De Muynck dinsdag haar 103de verjaardag op een speciale manier gevierd in het rusthuis Ter Venne in Sint-Martens-Latem. Onder muzikale begeleiding van een tubaspeler zongen medewerkers van Ter Venne en de Latemse burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) liedjes in de tuin onder haar raam. Clara genoot zichtbaar met volle teugen.

Verjaren in tijden van corona is niet evident, zeker niet wanneer je in een rusthuis woont. Bezoek is er niet toegelaten en om de gezondheid te bewaren moeten de bewoners het merendeel van de tijd op de kamer blijven. Ook in woonzorgcentrum Ter Venne in Sint-Martens-Latem is dit het geval, al heeft men er daar wel iets op gevonden. Om eeuweling Clara De Muynck, die er al vier jaar woont, toch een leuke verrassing te bezorgen, gingen enkele personeelsleden en burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele liedjes zingen in de tuin onder haar raam. Ook haar kamerdeur werd versierd, net zoals haar maaltijdplateau.

“Mijn mama was aangenaam verrast toen ze door het raam keek”, zegt haar dochter Rita Declercq. “Nu ik mijn mama tijdelijk niet mag bezoeken, bel ik haar iedere voormiddag en ze heeft het mij in geuren en kleuren verteld. Normaal gezien komen mijn zus Annie en ik vaak op bezoek en we hebben het er moeilijk mee dat dit nu tijdelijk niet kan. Het is ook al het derde vierde jaar op rij dat haar verjaardag in het water valt. Toen ze 100 jaar werd, was er een groot feest gepland, maar toen kreeg ze een zware ‘bronchite’ en werd alles afgelast. De twee jaren daarop ging er telkens buikgriep de ronde en nu zitten we met het coronavirus. Hopelijk kunnen we haar 104de verjaardag wel vieren. Maar mama is gezond en dat is het belangrijkste.”

Clara De Muynck woonde vroeger in Wondelgem, waar ze samen met haar man André Declercq een slagerij had. Er heeft twee dochters en een kleinzoon. “Mama heeft altijd hard gewerkt en ze is heel sociaal", zegt Rita. “Haar geheim om oud te worden? Veel onder de mensen komen.”

“Clara is bij de meeste fitte mensen van ons woonzorgcentrum”, zegt Athina Dedier van Ter Venne. “Dagelijks vinden we haar, samen met medebewoner Odette, in de cafetaria voor een frisse tonic. Dezer dagen is de cafetaria gesloten, maar gisteren gaven we Clara en Odette toch iets te drinken, weliswaar met de nodige afstand tussen beide. Clara was 99 toen ze in Ter Venne kwam wonen, sindsdien zorgt ze voor al haar medebewoners en brengt hen regelmatig een bezoekje om hen gezelschap te houden en als dat nodig is een hart onder de riem te steken. Een lieve lach is bij Clara nooit ver weg, ook gisteren konden we haar zien stralen.”