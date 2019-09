Celstraffen tot vier jaar gevorderd voor inbrekersbende: 53 inbraken waarvan 20 pogingen Wouter Spillebeen

30 september 2019

17u39 0 Sint-Martens-Latem Het Gentse gerecht heeft zich maandag gebogen over een achtkoppige dievenbende die terecht staat voor bendevorming, diefstal en heling. Ze worden verdacht van een 53 inbraken en inbraakpogingen, voornamelijk in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ze riskeren tot vier jaar cel.

De bal ging aan het rollen toen de politie in januari bij een onderzoek naar een reeks inbraken in Sint-Martens-Latem de beelden van camera’s met nummerplaatherkenning bekeek. Een verdacht voertuig met een Franse nummerplaat viel de inspecteurs op. De wagen was ook gecapteerd bij andere inbraken in Vlaanderen. De eigenaar werd geïdentificeerd en door een telefonie-onderzoek kwam de politie uiteindelijk bij zes verdachten met de Albanese en Roemeense nationaliteit uit. Ze hadden naast de inbraken in Latem onder andere toegeslagen in Destelbergen, Sint-Lievens-Houtem, Brugge, Holsbeek, Haaltert, Keerbergen, Beernem, Wingene, Aalter, Overijse, Oostkamp, Hoeilaart en Namen. Ze staan terecht voor 53 inbraken, waarvan 20 pogingen.

Bij huiszoekingen in de woonplaatsen van de verdachten werden gestolen goederen teruggevonden en door gsm-locaties kon het gerecht verder bepalen welke verdachten aanwezig waren bij welke inbraken. Bij de verhoren legden ze ook gedeeltelijke bekentenissen af.

Heling

Naast de zes beklaagden die terecht staan voor de inbraken, werden twee verdachten aangehouden voor heling, nadat uit onderzoek bleek dat heel wat gestolen goederen te koop werden aangeboden bij handelaars in Antwerpen. De verdachten geven toe dat ze de buit daar verhandelden, maar de handelaars ontkennen dat ze de gestolen goederen hebben aangekocht of omgeruild. “De verdachten hebben geen reden om te liegen, want ze hebben niets meer te verliezen”, volgens de procureur, die de tenlastelegging heling op basis daarvan weerhoudt.

De verdachten riskeren lange gevangenisstraffen. Twee van hen riskeren vier jaar cel. Voor vier anderen werd een straf van veertig maanden gevorderd. De twee verdachten die terecht staan voor heling, riskeren elk een jaar cel.

De verdediging hoopt op een milde bestraffing. “Mijn cliënt is geen professionele dief”, zegt advocaat Thomas Gillis, die de hoofdverdachte verdedigt. “We betwisten de feiten niet, maar dit is geen dievenbende zoals er andere bestaan. Sommige bendes organiseren zich in het buitenland om hier gericht te komen stelen. De leden van zo’n bendes zien een gevangenisstraf als deel van de job. Dat is hier helemaal niet het geval. Mijn cliënt is zelfs zo onprofessioneel dat hij zijn simkaart op zijn eigen naam had gezet, waardoor de politie hem overal kon volgen.” Hij hoopt dat een deel van de celstraf met uitstel uitgesproken wordt. De uitspraak valt over enkele weken.