Burgers bespreken mobiliteit rond ‘Mobitafels’ Anthony Statius

19 juni 2019

08u06 0 Sint-Martens-Latem De inwoners van Sint-Martens-Latem worden actief betrokken bij de evaluatie van het mobiliteitsplan. Hiervoor organiseert de gemeente Mobitafels en de eerste vond plaats op maandag 17 juni voor een dertigtal bewoners uit Deurle.

Het Latemse mobiliteitsplan werd gelanceerd in het voorjaar van 2016. Het doel van dit plan was een verbetering van de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag, door middel van een ruime zone 30, autoluwe dorpskernen en fietsondersteunende maatregelen. Na drie jaar staat er een evaluatie op de planning en hierbij wil men ook de burger aan het woord laten.

“Daarom organiseert de dienst grondgebiedszaken het burgerparticipatietraject ‘Mobitafels 2019’”, zegt mobiliteitsschepen Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Om ook de stem van de stille meerderheid te horen, nodigen we ook burgers uit via een representatieve steekproef gebaseerd op leeftijd, geslacht, woonplaats en gezinssituatie. Drie groepen willekeurige burgers worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Mobitafels: een eerste workshop voor een groep bewoners uit Deurle, een tweede voor een groep bewoners uit Latem en een derde voor een groep bewoners uit Hoog Latem. De drie workshops worden telkens begeleid door experten van de dienst grondgebiedszaken. Maandagavond ging de eerste Mobitafel van start in Centrum De Vierschaar in Deurle.”