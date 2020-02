Brainstormen over klimaat tijdens klimaattafel Anthony Statius

16 februari 2020

10u10 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert op donderdag 20 februari een klimaattafel. Iedereen is welkom om mee na te denken over het gemeentelijk klimaatplan.

Sint-Martens-Latem wil tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten op haar grondgebied. Daarnaast wil men ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals hitte, wateroverlast of droogte helpen verzachten. Daarom maakt men een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dit doet men in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.

Bij het opstellen van dit klimaatplan kan iedereen helpen en daarom organiseert de gemeente een klimaattafel in het gemeentehuis. Tijdens dit evenement hebben de inwoners het voor het zeggen. Iedereen is welkom op donderdag 20 februari om 19.15 uur. Inschrijven kan tot vandaag (zondag) via 09/282.17.00 of www.sint-martens-latem.be/inschrijvingklimaattafel-20-februari-2020.