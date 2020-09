Biënnale lokt duizendste bezoeker naar Museum Gust De Smet Anthony Statius

15 september 2020

11u42 0 Sint-Martens-Latem Museum Gust De Smet in Sint-Martens-Latem heeft afgelopen weekend de duizendste bezoeker mogen ontvangen voor de Biënnale van de Schilderkunst. Yves Dannau uit Halle kreeg een attentie van de gemeente.

Afgelopen zaterdag kwam de duizendste bezoeker langs in het gemeentelijk Museum Gust De Smet om er een luik van de de zevende Biënnale van de Schilderkunst te bezoeken. Met de duizendste bezoeker in zeven weken tijd sneuvelen alle bezoekersrecords. Zo lokte het Museum Gust De Smet vorig jaar 978 bezoekers.

De Biënnale is te bezichtigen in Gemeentelijk Museum Gust De Smet, de crypte van het gemeentehuis, Woning Van Wassenhove, The Wunderkammer Residence en Museum Dhondt-Dhaenens in Sint-Martens-Latem. Ook in het mudel in Deinze en Roger Raveelmuseum in Machelen (Zulte) zijn luiken te bezoeken. De tentoonstelling loopt nog tot en met 18 oktober.