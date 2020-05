Bibliotheek blijft voorlopig dicht, afhalen kan wel Anthony Statius

19 mei 2020

09u18 0 Sint-Martens-Latem De bibliotheek van Sint-Martens-Latem blijft voorlopig fysiek gesloten. Door de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om de bibliotheek te bezoeken, maar boeken ontlenen kan wel.

In de bibliotheek van Sint-Martens-Latem blijft de afhaaldienst nog even draaien. Boeken en andere materialen kunnen afgehaald en teruggebracht worden op dinsdag, woensdag en donderdag. Afhalen gebeurt steeds op een vooraf gemaakte afspraak. Momenteel worden in de bibliotheek aanpassingswerken uitgevoerd om bij heropening veilig aan de slag te gaan.

Boeken reserveren kan via bibliotheek@sint-martens-latem.be of 09/282.87.87.