Bever duikt op aan de Latemse leieoevers

05 mei 2020

Sint-Martens-Latem Er werd maandag een bever gespot in de Leie nabij de dorpskern van Sint-Martens-Latem. Bevers komen de voorbije jaren steeds meer voor in de regio. "Het zou kunnen dat het dier op zoek is naar een nieuw territorium in de omgeving", zegt Gert Van Hoydonck van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Op maandag 4 mei werd een bever gespot in Sint-Martens-Latem. De voorbije jaren waren er al waarnemingen en vraatsporen in de Gentse regio maar deze keer werd er een exemplaar gezien op Latems grondgebied. Het dier was aan het zwemmen in de buurt van de dorpskern.

De bever doet het al jaren goed in Vlaanderen. Door bejaging was het grootste knaagdier van Europa in deze contreien zo goed als verdwenen, maar sinds 2000 is de bever aan een comeback bezig. Volgens Gert Van Hoydonck, beverspecialist van het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB), zijn er ondertussen zo’n 223 territoria verspreid over het Vlaamse grondgebied. “De dieren lijken allemaal zeer goed op elkaar, dus het is onmogelijk om te achterhalen hoeveel bevers er exact zijn”, zegt Gert. “Daarom tellen we de territoria. In 2015 werd de bever voor het eerst sinds lange tijd weer gespot aan het sluizencomplex aan de Leie in Grammene, een deelgemeente van Deinze. Ook in het gebied tussen Deinze en Deurle is een populatie bevers aanwezig aan een oude Leiemander. Het kan zijn dat het dier dat in Sint-Martens-Latem werd gesport, op zoek is naar een nieuw territorium.”

Bij de gemeente Sint-Martens-Latem is men alvast enthousiast over de komst van de bever. “De bever is één van de weinig diersoorten die zijn eigen leefomgeving creëert, een landschapsarchitect avant la lettre”, klinkt het. “Door het bouwen van dammen ontstaat in een beverterritorium een mozaïek aan habitats en we hopen dan ook dat het dier zijn weg zal vinden naar de Latemse Meersen. Wie het geluk heeft er eentje te spotten, blijf op afstand en jaag het dier niet op.”