Bekende tandartspraktijk krijgt nieuwe bestemming als Latem 115: “Rustig vergaderen of werken in hartje Latem” Anthony Statius

02 september 2020

09u24 2 Sint-Martens-Latem Na meer dan tien jaar leegstand heeft de voormalige tandartsenpraktijk in de Latemstraat een nieuwe bestemming. Els Fraeye toverde het opvallende witte gebouw om tot Latem 115, een oase van rust waar zakenlui en vrije beroepen een bureau kunnen huren.

Els Fraeye is een echte Latemse. Ze woont al 19 jaar in de gemeente en ze runt er als interieurarchitecte Het Fraeye Huis. Daarnaast heeft Els een praktijk als stresscoach onder de naam What Else Coaching. Sinds kort woont ze in de Latemstraat 115, een opvallend wit gebouw dat decennialang bekendstond als een groepspraktijk voor tandartsen. De voorbije 15 jaar stond het gebouw leeg, maar Els - die er recent kwam wonen - gaf het een nieuwe bestemming.

“Latem 115 is een verzameling van acht werkruimtes die kunnen gehuurd worden”, zegt Els. “Deze vergaderzalen zijn professioneel ingericht en akoestisch geïsoleerd zodat je er in alle stilte kan werken of ongestoord kan vergaderen. Er is ook een gemeenschappelijke kitchenette en een loungeruimte waar huurders elkaar kunnen ontmoeten. De werking is zeer flexibel, want je kan een lokaal huren voor minimum twee uur. Een jaar lang één van de ruimtes reserveren kan ook. Zo is er een architect die hier een jaar zal komen werken.”

Voor Els is Latem 115 meer dan een burelencomplex. “Het is een oase van rust in hart van onze mooie gemeente”, zegt Els. “Er komt een mooie tuin rond het gebouw en ieder lokaal kreeg de naam van een kunstenaar van de Latemse school mee. Er wordt niet gewerkt met sleutels. Wie een kamer huurt, krijgt een digitale code waarmee hij of zij gemakkelijk binnen kan.”

Meer info via www.latem115.be.