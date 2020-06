Beelden George Minne naar expo in Leuven Anthony Statius

05 juni 2020

11u12 0 Sint-Martens-Latem Enkele beelden van de Latemse kunstenaar George Minne verhuizen tijdelijk naar de tentoonstelling Rodin, Meunier, Minne’ in het museum M in Leuven.

Zowel het beeld ‘Moeder met kind’, dat een vaste plaats heeft in de hal van het gemeentehuis als het beeld ‘Treurende moeder met twee kinderen’ dat in het museum Gevaert-Minne staat, verhuizen tijdelijk naar M, het museum in Leuven. Als vervangwerk gaf het mudel in Deinze het bronzen beeld ‘De grote relikwiedrager’ van George Minne tijdelijk in bruikleen aan het museum Gevaert-Minne.

Symbolistisch beeldhouwer George Minne (1866-1941) maakte onder meer met Valerius De Saedeleer en Gustave van de Woestijne deel uit van de eerste Latemse groep. De werken van deze gerenommeerde kunstenaar zijn inmiddels verspreid over diverse collecties in binnen- en buitenland. De expo ‘Rodin, Meunier, Minne’ loopt tot en met 30 augustus in M in Leuven.