Artefact uit Mad Max-film te zien in The Boutique Gallery Anthony Statius

18 september 2020

16u48 0 Sint-Martens-Latem Fans van de film Mad Max moeten zeker eens binnen springen in de kunstgalerij The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem. Daar is het ‘Nux Wheel’, het iconische stuurwiel van een van de personages uit de film, voor het eerst in België te zien. Het artefact werd door de Oostendse kunstenaar Olivier Pauwels ontworpen op vraag van regisseur George Miller.

In The Boutique Gallery van William en Ellen Vaesen in het dorp van Sint-Martens-Latem is deze week de tentoonstelling Welcome To Disneyland van de Oostendse kunstenaar Olivier Pauwels - gekend onder zijn artiestennaam Bohi - van start gegaan. Pauwels werkt met gevonden voorwerpen, die hij omvormt tot nieuwe creaties. In deze solotentoonstelling kom je terecht in een fantasierijke wereld, geïnspireerd voor kinderlijke gedachten en soms zelfs kinderlijke angsten die Pauwels op een unieke manier tot uiting brengt in zijn werken.

Het opmerkelijkste kunstwerk uit de collectie is ongetwijfeld het Nux Wheel, een stuurwiel uit de sciencefictionfilm Mad Max: Fury Road, die in 2015 uitkwam. De Australische regisseur George Miller deed beroep op Olivier Pauwels om heel wat artefacten en wapens, die het uitzicht van de film mee bepalen, te ontwerpen. Het is de eerste keer dat het Nux Wheel in ons land te zien is.

De tentoonstelling loopt nog tot en met 4 oktober. Bezoeken vinden plaats in coronaveilige omstandigheden en dit kan ook op afspraak via latem@theboutiquegallery.be of via 0470/03.05.02.