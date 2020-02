Antony Hudek is nieuwe directeur van Museum Dhondt-Dhaenens Anthony Statius

11 februari 2020

14u43 0 Sint-Martens-Latem Het Museum Dhondt-Dhaenens heeft met Antony Hudek een nieuwe directeur aan boord. De in Gent wonende Zwitser treedt vanaf maandag 17 februari in de voetsporen van Joost Declercq, die het museum in Deurle verliet na een meningsverschil met de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur van het museum Dhondt-Dhaenens heeft Antony Hudek benoemd tot algemeen directeur. Antony Hudek is de voormalige directeur van de kunstruimte Objectif Exhibitions in Antwerpen en staat tot op heden aan het hoofd van het internationale postgraduaat programma Curatorial Studies, een samenwerking tussen KASK School of Arts, S.M.A.K. en de Universiteit van Gent. Eerder was hij al tewerkgesteld als curator in het M HKA, in Raven Row en in Tate Liverpool. Naast zijn ervaring als uitgever, curator en onderzoeker heeft Hudek ook een doctoraat in kunstgeschiedenis aan het Courtauld Institute of Art, University of London.

“Uit een dertigtal kandidaten hebben we Antony Hudek gekozen omwille van zijn managementkwaliteiten, ervaring op het vlak van erfgoed, zijn kennis van de hedendaagse kunstwereld en zijn academische expertise”, zegt Jan Steyaert, voorzitter van de raad van bestuur. “Zijn motivatie om de intrinsieke kwaliteiten en het reeds gevoerde beleid van het museum verder uit te spelen en te versterken gaven de doorslag.”

Antony Hudek volgt Joost Declercq op, die eind augustus vorig jaar het museum verliet. Joost Declercq ijverde voor de renovatie en uitbreiding van het museum, maar hij stootte bij iedere vergunningsaanvraag op een njet. Joost Declercq was de situatie met de geweigerde vergunningsaanvragen beu en hij wilde met het museum naar een andere locatie trekken. Deze visie strookte niet met die van de raad van bestuur en dus werd beslist om in onderling overleg uit elkaar te gaan.