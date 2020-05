Alle afvalsoorten toegelaten in recyclagepark, behalve asbest Anthony Statius

19 mei 2020

09u34 0 Sint-Martens-Latem In het recyclagepark van Sint-Martens-Latem zijn alle afvalfracties opnieuw toegelaten, behalve asbest.

Het recyclagepark is open volgens de normale openingsuren, dus op maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Er zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht. Zo worden asbesthoudende materialen nog steeds niet toegelaten en ook de huis-aan-huis-inzameling van asbest wordt nog niet terug opgestart. Bezoekers krijgen enkel met de eigen identiteitskaart toegang tot het recyclagepark en er worden maximaal twee voertuigen per zone toegelaten. Per voertuig mogen maximaal twee personen het park betreden en kinderen zijn niet toegelaten.

Om de doorstroming in de Lijnstraat te garanderen worden de glasbollen tijdelijk verplaatst naar de parking van Centrum De Vierschaar. Het achterlaten van afval aan de glasbollen is strikt verboden en wordt beboet.