Algemeen directeur Jef Van den Heede geeft na 36 jaar de fakkel door aan An De Vreese Anthony Statius

24 oktober 2019

12u37 0 Sint-Martens-Latem Jef Van den Heede, algemeen directeur van de gemeente Sint-Martens-Latem, gaat op vrijdag 1 november met pensioen. Na 36 jaar geeft hij de fakkel door aan An De Vreese, die momenteel als beleidsmedewerker werkt bij de gemeente.

Jef Van den Heede ging in 1977 aan de slag bij het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem en in 1983 werd hij benoemd tot secretaris. In 2018 werd de functie van secretaris omgedoopt tot ‘algemeen directeur’. In deze hoedanigheid staat hij aan het hoofd van het lokaal bestuur, de ambtenaren en stuurt hij de diensten aan. Daarnaast behoren ook de voorbereiding en verslaggeving van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst bij.

Na 42 jaar ten dienste van het gemeentebestuur, waarvan 36 jaar als hoofd van de gemeentelijke administratie wordt hij opgevolgd door An De Vreese. Zij is sinds 2012 aan de slag als beleidsmedewerker bij het gemeentebestuur, voordien werkte ze bij het Gentse OCMW.