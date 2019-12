Albert Haelemeersch wint tweede Binus Cultuurprijs Anthony Statius

02 december 2019

15u27 0 Sint-Martens-Latem Albert Haelemeersch heeft de tweede Binus Cultuurprijs gewonnen. Haelemeersch zet al zich sinds 1972 in voor het sociocultureel verenigingsleven in Sint-Martens-Latem.

Op zondag 1 december werd de tweejaarlijkse Binus Cultuurprijs uitgereikt. Hiermee bekronen jury en publiek de persoon of vereniging die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd, die zich heeft ingezet in het gemeentelijk verenigingsleven of het cultureel imago van de gemeente Sint-Martens-Latem een boost heeft gegeven.

Voor deze tweede editie werd Albert Haelemeersch als winnaar gekozen. De twee andere kanshebbers waren Guy Romain en Sabine Pauwaert. Als kunst-cultuurburger heeft Albert zich sinds 1972 tomeloos ingezet voor het sociocultureel verenigingsleven in Sint-Martens-Latem en dit in diverse verenigingen. Zo was hij onder andere oprichter van Den Laethemschen Vriendenkring en was hij bestuurslid van de gemeentelijke raad voor het cultuurbeleid. Sinds 1995 is hij schrijver van de beruchte ‘Laethemse Kleppe’, maar hij is eveneens dichter en auteur van boeken over de geschiedenis van Sint-Martens-Latem en Deurle, de Lima en het Latems kunstleven.