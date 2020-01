Akten burgerlijke stand elektronisch te raadplegen Anthony Statius

09 januari 2020

15u30 0 Sint-Martens-Latem Alle recente akten van de burgerlijke stand in Sint-Martens-Latem kunnen vanaf nu elektronisch geraadpleegd worden.

Vanaf nu kunnen alle akten van de burgerlijke stand die na 31 maart 2019 werden opgemaakt, kunnen geraadpleegd worden via het elektronisch loket van ‘mijn dossier’. Om de geboorteakten, huwelijksakten of overlijdensakten te consulteren is een eID vereist, bij het inloggen heeft u ook de pincode van de kaart nodig.

Voor akten die voor 31 maart 2019 werden opgemaakt kan u zich wenden tot de dienst burgerzaken van de eigen gemeente of de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvond.