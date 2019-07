Aantal ongevallen in Sint-Martens-Latem daalt Sam Ooghe

03 juli 2019

17u55 0 Sint-Martens-Latem Het aantal verkeersongevallen op het grondgebied van Sint-Martens-Latem daalt in vergelijking met vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die de politiezone Schelde-Leie vandaag verspreidde. In de eerste helft van vorig jaar vielen 73 ongevallen te noteren in Latem. In 2019, van januari tot juni, zijn dat er nog 68. Dat zijn iets minder dan drie ongevallen per week. 15 ongelukken gingen in 2019 gepaard met lichamelijke letsels. Gelukkig viel daarbij geen enkel dodelijk slachtoffer.