5 inbraken op vrijdagavond in Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

10u45 2 De Pinte/Nazareth/Sint-Martens-Latem Inbrekers draaiden overuren afgelopen vrijdag in de gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth. Er kwamen in totaal 5 meldingen van inbraken, steeds met enkele uren tussen. De kans bestaat dat het om dezelfde inbrekersbekende gaat.

De eerste inbraak vond plaats in de Plaanstraat in Nazareth rond 15 uur. De dieven forceerden een deur achteraan het huis en doorzochten de volledige woning. Er werd geen buit gemaakt.

Iets meer dan twee uur later, om 17.30 uur, vond een tweede inbraak plaats, deze keer in de Borluutlaan in De Pinte. Deze keer werd er wel buit gemaakt door de dieven. Ze gingen aan de haal met juwelen. Minder dan een uur later sloegen inbrekers opnieuw toe in De Pinte in de Koning Albertlaan. Er werd een raam geforceerd waarna de inbrekers zich toegang tot de woning verschaften. Er werd een som geld en twee fototoestellen gestolen.

Via de regenpijp

Later op de avond was Sint-Martens-Latem aan de beurt. Om 19 uur werd er ingebroken in een woning in Bachtenberge en om 21.20 uur in het Lindenpark. In beide gevallen klommen de inbrekers naar de eerste verdieping via een regenpijp waar ze langs een raam naar binnen kropen. Tijdens de eerste inbraak werden er horloges en juwelen gestolen. De tweede inbraak was minder succesvol, daar gingen de inbrekers zonder buit aan de haal.

Politiezone Schelde-Leie geeft aan dat het onderzoek naar de inbraken nog loopt.