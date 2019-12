300 terracottakerstmannen duiken op in Latem en Deurle Anthony Statius

09 december 2019

16u14 2 Sint-Martens-Latem De Latemse Lions Club heeft 300 kerstmanbeeldjes verspreid over het grondgebied van Sint-Martens-Latem en Deurle. Met deze actie wil men een creatieve insteek geven aan het jaarlijkse Kerstdorp, dit weekend in Dorp. “Kinderen mogen de popjes beschilderen en afgeven aan de Kerstman. Kunstenaars en BV’s gingen al aan de slag en hun kunstwerken worden per opbod verkocht voor het goede doel”, zegt Dirk Wauters.

De leden van de Lions Club zoeken ieder jaar naar een originele manier om hun Kerstdorp in de verf te zetten. Vorig jaar pakten ze uit met de Warmste Kerstboom, een gigantische boom van elf meter hoog waaraan tweeduizend kerstballen bengelden, maar dit jaar gaat men voor aan actie van een iets kleiner formaat, maar die nog veel zichtbaarder is in het straatbeeld.

“Deze week verspreiden we zo’n 300 witte kerstmannetjes met een rode pompon op diverse plaatsen in Sint-Martens-Latem en Deurle", zegt Dirk Wauters. “Het is de bedoeling dat kinderen deze popjes meenemen naar huis om ze zo mooi mogelijk te versieren. Komend weekend mogen ze hun kunstwerkjes dan afgeven aan de Kerstman, die op zaterdag en zondag op bezoek komt in ons Kerstdorp. Alle kinderen krijgen in ruil een attentie. Enkele kinderen gingen al aan de slag tijdens een workshop van de vzw LuKiArt.”

Verkoop per opbod

“Ook enkele Latemse kunstenaars en BV’s lieten hun creativiteit de vrije loop op enkele grotere exemplaren”, zegt Jacques Dossche. “Zo maakten Henriette Colle, Lea Careel, Wim Deprez, Michel Flamme, Gideon Kieffer, Paule Lonneville, Sophie Martens, Betty Verdonck, Veronique Vindevogel, Anneke Coppens, Sabine De Vos en actrice Karlijn Sileghem-De Keyzer een eigen versie van de Kerstman. Deze kunstwerken zullen in de Lions Club-tent te zien zijn en iedereen kan er tot zondag 15 december 19.30 uur op bieden. Wie het hoogste bod per kunstwerk doet, mag het meenemen naar huis. De opbrengst gaan integraal naar de goede doelen, die onze club dit jaar steunt.”

Latem Kerstdorp vindt plaats op zaterdag 14 december van 16 tot 23.30 uur en op zondag 15 december van 10 tot 20.30 uur. Meer info via www.kerstdorp-latem.be.