24 uur op 24 Dafalgan of condooms uit de muur: apotheek opent medicijnautomaat Anthony Statius

13 september 2019

17u48 21 Sint-Martens-Latem ‘s Avonds laat geveld door een zware migraineaanval en uw pillen zijn op? Naast de apotheker van wacht kan je nu ook terecht in de Pharma Shop van Apotheek Latem. In deze medicijnenautomaat kan je 24 uur op 24 zo’n 130 producten kopen, van Nurofen tot condooms. “De enige voorwaarde is dat de medicijnen voorschriftvrij zijn”, zeggen zaakvoerders Frans Heylbroeck en Maryline De Wolf.

Automatische verdeelpunten bij apothekers zijn in opmars in Vlaanderen. Het begon met condoomautomaten, maar gaandeweg werd het assortiment uitgebreid met cosmeticaproducten, zwangerschapstests en antiluizenproducten. Sommige geneesmiddelen kan je ook in een automaat vinden, zo bijvoorbeeld bij Apotheek Latem in de Maenhoutstraat 14 Sint-Martens-Latem. Daar vind je een Pharma Shop in de muur, die 24 op 24 uur beschikbaar is.

Bijsluiter

“Het principe is eenvoudig: via een touchscreen kies je eerst een categorie zoals pijn, koorts of intiem”, legt Maryline De Wolf uit. “Daarna krijg je een overzicht van de beschikbare producten en wanneer je de foto van het gewenste product aanklikt, krijg je eerst de nodige uitleg. Je vindt deze bijsluiter en de gebruiksaanwijzing ook terug op onze website. We vinden het heel belangrijk dat de mensen dezelfde informatie krijgen als wanneer ze de geneesmiddelen in onze zaak zouden kopen. Momenteel zitten er 130 producten in het systeem. Die worden door onze robot uit de rekken genomen en via de automaat bedeeld. Ze zijn allemaal voorschriftvrij. Voor medicijnen op voorschrift moet je wel nog de apotheek binnenstappen. Eens de automaat aan de software van onze apotheek gekoppeld is, zal je ook bestellingen kunnen afhalen, maar dat is voor de nabije toekomst. Betalen doe je met de kaart.”

In de automaat zitten 130 producten, allemaal zonder voorschrift. Een robot neemt ze uit de rekken Maryline De Wolf

“De automaat is geen vervanging, maar eerder een aanvulling op de persoonlijke service", zegt Frans. “We hanteren ruime openingsuren - in de week doorlopend van 8.30 tot 19 uur - maar door omstandigheden geraken sommige klanten niet altijd op tijd tot bij ons. Er is nog altijd de apotheek van wacht, maar voor wie in de buurt is en weet wat hij of zij nodig heeft, kan dit een handige oplossing zijn. Tot nu toe hebben we via de automaat vooral antiluizenproducten en condooms verkocht. Bij het aankopen van geneesmiddelen verkiest men nog altijd het persoonlijk contact en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Boetieksfeer

De apotheek van Frans Heylbroeck en Maryline De Wolf bestaat ondertussen meer dan 50 jaar en twee jaar geleden onderging hij een metamorfose. Hugo Heylbroeck, de vader van Frans, startte de zaak in 1968 in zijn garage en in 2005 werd deze onder impuls van Frans vernieuwd. In 2017 werd de zaak verdubbeld in oppervlakte. “We willen een boetieksfeer creëren met drie kleine toonbanken, een zithoek en overzichtelijke rekken met producten”, zegt Maryline. “Daarnaast is er Skinbar Latem, een instituut voor gelaatsbehandelingen en een adviesruimte. Volgende week studeer ik af als ‘kanker beauty professional’ en dan kan ik onder andere zorgmassages en gelaatsbehandelingen geven aan kankerpatiënten of langdurig zieken.”

Meer info via www.apotheeklatem.be.