24-jarige kaasmeester opent eerste kaaswinkel van Latem Anthony Statius

11 december 2019

15u32 0 Sint-Martens-Latem Kaasliefhebbers moeten vanaf zaterdag in de Golflaan in Sint-Martens-Latem zijn. De 24-jarige Matthias Huylebroeck opent er La Fromagerie, de allereerste kaaswinkel van het dorp.

De liefde voor kazen begon bij Matthias Huylebroeck, hoe kan het ook anders, in Frankrijk. “Ik was op vakantie in de Provence en mijn vader nam mij mee naar het restaurant Beaumanière”, vertelt Matthias. “Het was de eerste keer dat ik in zo’n klasserestaurant ging eten en ik was vooral gefascineerd door de karretjes gevuld met allerlei soorten kaas en de uitleg die we erbij kregen. Dat is ongeveer zes jaar geleden, maar het heeft me nooit meer losgelaten. Ik ben al van kindsbeen af verzot op kaas. Als ik op restaurant ga, kijk ik altijd op de menukaart of het dessert kan vervangen worden door een kaasbordje, want zoetigheden zoals dame blache zijn sowieso niet aan besteed.”

Met zijn 24 lentes is Matthias een van de jongste kaasmeesters in de regio. “Ik wist al op mijn 21ste dat ik mijn eigen zaak wou beginnen, maar mijn ouders vonden het nog wat te vroeg”, zegt Matthias. “Vorig jaar heb ik dan de opleiding tot kaasmeester gevolgd en ondertussen heb ik mijn kennis bijgeschaafd, veelal met Franse cursussen. Frankrijk blijft het kaasland bij uitstek, maar in La Fromagerie vind je ook heel wat soorten Italiaanse, Zwitserse, Oostenrijkse, Spaanse en Belgische kazen. Je vindt hier zo’n 120 soorten en deze wisselen volgens de seizoenen. Op termijn wil ik ook mijn eigen geitenkaas maken.”

“In La Fromagerie vind je naast kazen ook heel wat tapas zoals tapenades, truffelsalami en pata negra.. Kaas- en tapasschotels worden gepresenteerd in speciale dozen, die je gemakkelijk in de koelkast kan bewaren. Binnenkort start ik ook met leveringen aan huis. De klanten krijgen als extra service ook de nodige instructies bij hun schotel. Hierop staat wat uitleg over de kazen, maar ook in welke volgorde je ze het best eet. Want als je begint met de sterkste kaas, dan kan dit je smaakpalet volledig overhoop gooien.”

La Fromagerie opent op zaterdag 14 december. Meer info via www.lafromagerielatem.be.