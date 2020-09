2 gelijkaardige woninginbraken kort na elkaar in Sint-Martens-Latem Dylan Vermeulen

25 september 2020

10u12 0 Sint-Martens-Latem Donderdagavond vonden 2 woninginbraken plaats in Sint-Martens-Latem, op nog geen kilometer van elkaar. De inbrekers klommen in beide woningen naar de eerste verdieping.

In een woning in de Voordelaan klommen inbrekers met een ladder naar de eerste verdieping. Langs de achterkant van de woning forceerden ze een raam en drongen ze binnen. De inbrekers doorzochten de bovenverdieping en gingen aan de haal met juwelen.

In de Philippe de Denterghemlaan werd op een gelijkaardige manier ingebroken. Ook hier klommen de inbrekers naar de eerste verdieping en forceerden ze zich een weg naar binnen. Hier konden ze echter geen buit maken.

Het onderzoek naar de beide inbraken loopt nog. Het is nog niet duidelijk of de inbraken aan elkaar gelinkt kunnen worden. Vorige week werd in de Latemstraat ook al op dezelfde manier ingebroken.