Zure buur pest jongeren weg van ontmoetingsplaats Frank Eeckhout

05 september 2019

10u35 2 Sint-Lievens-Houtem Een onverdraagzame buurtbewoner heeft de ontmoetingsplaats van enkele Vlierzeelse tieners besmeurd met een vette substantie. “Omdat er in de gemeente geen andere alternatieven zijn voor ons, komen we hier elke avond samen om wat te chillen en te praten. Een buurtbewoner probeerde ons al eens te intimideren. Nu werd het bankje waarop we zitten besmeurd met vuiligheid", zegt Quinten De Coster.

Dankzij de ruilverkaveling heeft Sint-Lievens-Houtem vandaag een schat aan mooie paden in een prachtige open ruime. Naast recreatie, verplaatsing en landbouwdoeleinden moeten de ‘trage wegen’ ook een meer sociale functie vervullen: het versterken van de sociale cohesie. Om ervoor te zorgen dat de plekken langs de talrijke voetpaden en buurtwegels de inwoners stimuleren om elkaar te ontmoeten, heeft de gemeente in alle deelgemeenten langs trage wegen plaatsen gecreëerd waar inwoners elkaar ook effectief kunnen ontmoeten. Maar blijkbaar zijn niet alle inwoners even blij met dat initiatief want aan de ontmoetingsplaats in Hemelrijk in Vlierzele worden jongeren weggepest.

“In het begin van de zomervakantie spraken we met enkele vrienden af om ‘s avonds samen te komen aan het bankje in Hemelrijk. Wij zijn allemaal tussen 15 en 17 jaar oud en weten eigenlijk niet waar naartoe in de gemeente. Het jeugdhuis is al een hele tijd gesloten en andere evenementen voor onze leeftijdscategorie zijn er niet. Daarom komen we ‘s avonds gewoon bij elkaar om wat naar muziek te luisteren. Na enkele dagen vloog plots een buurtbewoner op ons af. Hij waarschuwde dat na 22 uur de muziek uit moest. Als we geen gehoor gaven aan zijn eis, zou hij iemand op ons afsturen. Sindsdien ging de radio steeds uit om 22 uur", vertelt Quinten.

Toch moeten de jongeren een doorn in het oog gebleven zijn van iemand want onlangs vonden ze hun bankje besmeurd terug. “De bank was bedekt met een vette substantie. We hebben het een paar keer afgewassen met bleekwater en dreft maar het blijft vettig en het blijft stinken. Het is jammer dat zoiets gebeurd terwijl we nooit last veroorzaakt hebben. Buurtbewoners die dichter bij het bankje wonen, hebben nooit geklaagd over lawaai. En we laten ook nooit vuil achter want er staan twee vuilbakken. Maar we laten ons niet afschrikken. We zullen hier blijven afspreken", besluit Quinten.

Schepen van Jeugd Tim De Knyf betreurt dat een buurtbewoner het heft in eigen handen genomen heeft om de jongeren te treffen. “Als iemand overlast ondervindt, kan dat gemeld worden aan de gemeente en aan de politie. Dan kan er een controle gebeuren", reageert De Knyf. De schepen heeft ook goed nieuws voor de jongeren. “We gaan een werkgroep oprichten rond het jeugdhuis. Als de Vlierzeelse tieners mee willen brainstormen, mogen ze hiervoor contact opnemen met de jeugddienst of mijzelf. Daarnaast maken we ook werk van een skatepark. Dat staat bovenaan onze agenda", geeft De Knyf nog mee.