Zoon die vader vergiftigde maand langer in cel Frank Eeckhout

25 augustus 2019

13u26 2 Sint-Lievens-Houtem W.B., de tiran van Letterhoutem, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vrijdag beslist.

De 55-jarige W.B. werd op zaterdag 20 juli door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging doodslag op zijn 80-jarige vader. B. probeerde zijn vader te vergiftigen met morfinepleisters en een overdosis medicijnen. Op 23 juli verscheen de vijftiger voor het eerst voor de raadkamer in Oudenaarde. De rechter stuurde B. een maand naar de gevangenis. Vader Engelbert B. overleed op zondag 4 augustus in het ziekenhuis. “Het onderzoek naar dat overlijden loopt nog steeds. We kunnen dus nog niet zeggen of de vergiftiging een invloed heeft gehad op het overlijden van het slachtoffer", laat het parket weten.