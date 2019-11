Zoek mee naar een toekomst voor de kerken van Zonnegem en Letterhoutem Frank Eeckhout

04 november 2019

13u54 0 Sint-Lievens-Houtem Inwoners kunnen mee zoeken naar een toekomst voor de kerken van Zonnegem en Letterhoutem. Beide kerken behoren tot het patrimonium van de gemeente en krijgen een nieuwe functie. “Er loopt een enquête en we organiseren twee inspiratie-avonden", zegt schepen van Patrimonium Tim De Knyf (NH).

Op vraag van de Vlaamse overheid maken gemeenten en kerkfabrieken werk van een kerkenbeleidsplan voor hun parochiekerken. Door het dalende kerkbezoek en de reorganisatie van de pastorale activiteiten komen steeds meer kerken deels leeg te staan. “In een kerkenbeleidsplan kan men kiezen uit vier verschillende bestemmingen voor een parochiekerk. Ze wordt behouden voor erediensten, je kan ze laten gebruiken door andere christelijke geloofsgemeenschappen, je heeft ze een nevenbestemming of er gebeurt een herbestemming van het gebouw. Enkel bij de laatste optie worden er geen erediensten meer gehouden", legt burgemeester Lieven Latoir (NH), die bevoegd is voor kerkfabrieken, uit.

Sint-Lievens-Houtem heeft drie jaar geleden al het initiatief genomen om een kerkenbeleidsplan op te maken. Daarbij werd voor vijf kerken een concreet plan vastgelegd op korte termijn (5 jaar) en langere termijn (15 jaar). “Sint-Michaël in Sint-Lievens-Houtem blijft onze parochiekerk. Sint-Onkomena in Bavegem en Sint-Fledericus in Vlierzele blijven behouden als parochiekerk maar kunnen ook dienst doen voor nevenbestemmingen. Op termijn worden beide kerken wel herbestemd. Voor de Heilige Kruisverheffing in Letterhoutem en Sint-Stefanus in Zonnegem geldt die herbestemming nu al. Een breed gedragen kerkenbeleidsplan moet de gemeenschap activeren om van de dorpskerk weer een kruispunt voor ontmoeting te maken. Dat is ook het uitgangspunt voor de kerken van Letterhoutem en Zottegem”, aldus Latoir.

Een herbestemming van de kerken van Letterhoutem en Zonnegem vraagt echter heel wat denkwerk. “Daar willen we onze inwoners bij betrekken", gaat schepen Tim De Knyf verder. “Ligt de toekomst van beide kerken je nauw aan het hart, vul dan zeker onze enquête in via www.sint-lievens-houtem.be in. In het gemeentehuis kunnen ook papieren vragenlijsten verkregen worden. Daarnaast organiseren we ook twee inspiratie-avonden. Op maandag 18 november is er zo’n avond in de kerk van Zonnegem. Twee dagen later, op woensdag 20 november, doen we dat nog eens over in de kerk van Letterhoutem. Ben je nieuwsgierig naar de plannen of heb je zelf ideeën, kom dan zeker langs", besluit De Knyf.