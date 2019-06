Zo kan het ook: meerderheid keurt vier voorstellen van oppositie goed in Houtemse gemeenteraad Frank Eeckhout

21 juni 2019

17u31 6 Sint-Lievens-Houtem De Houtemse gemeenteraad heeft donderdagavond geschiedenis geschreven. Maar liefst twee bijkomende punten van oppositiepartij N-VA, één van oppositiepartij CD&V en één van beide partijen samen werden unaniem goedgekeurd. “Goede voorstellen zorgen ervoor dat samenwerken over de partijgrenzen heen loont", zegt eerste schepen Tim De Knyf, die de afwezige burgemeester Lieven Latoir verving.

De gemeenteraad begon met een sneer van N-VA aan burgemeester Lieven Latoir. Fractieleider Marc Degroote verweet de afwezige burgemeester een gebrek aan respect voor zijn inwoners. Hij doelde daarbij op het systematisch innemen van een parkeerplaats voor gehandicapten en het aanstellen van een vriend als voorzitter van de Gecoro. “Mijn stelling wordt vanavond nog maar eens bewezen. Net nu de burgemeester onder vuur ligt, geeft hij verstek voor de gemeenteraad", zei Degroote. De algemeen directeur beloofde de boodschap over te brengen.

Constructieve zitting

Wie dacht dat de toon gezet was voor een bitse gemeenteraad, kwam bedrogen uit. Meerderheidspartij Nieuw Houtem en oppositie sloten de rangen en zorgden voor een constructieve zitting. Straffer nog, het moet al van de vorige eeuw zijn dat er nog eens een bijkomend punt van de oppositie werd goedgekeurd. Nog straffer, het ging niet om één agendapunt maar om vier. Eerst was er het bijkomend punt van N-VA om de tussenkomst van de gemeente bij de aankoop van een Buzzy Pas van De Lijn op te trekken van 18 tot 25 jaar. Daarna vroegen N-VA en CD&V de gemeenteraad een negatief advies in te dienen tegen de mogelijke komst van een asbeststort in Balegem. CD&V vroeg en kreeg verzorgingstafels voor ouders met kleine kinderen in CC De Fabriek, in het sportcentrum en bij uitbreiding op andere gemeentelijke sites. Op de OCMW-raad vroeg N-VA een detailstudie over de invoering van de European Desabillity Card. Dat is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert.

Buzzy-pas tot 25 jaar

N-VA en CD&V toonden zich tevreden dat hun constructieve oppositie beloond werd. “We hebben deze agendapunten goed voorbereid. Een weigering zou nefast geweest zijn voor de werking van de gemeenteraad”, reageerden beide fracties achteraf. Schepen Tim De Knyf reageert als volgt: “Het voorstel van CD&V om verzorgingstafels te plaatsen in het cultuurcentrum en de sporthal vinden we een goed voorstel en zullen we ook uitvoeren. Meer nog, we breiden dit graag uit naar alle publiek toegankelijke ruimtes zoals het gemeentehuis en het OCMW. Het voorstel van N-VA om de bestaande tussenkomst die onze gemeente reeds doet van 50% in de aankoopprijs van een Buzzy abonnement uit te breiden naar jongeren tot 25 jaar hebben we eveneens goedgekeurd. Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer past in ons klimaatplan en op deze manier ondersteunen we ook financieel de Houtemse gezinnen met (studerende) kinderen en jonge Houtemnaren in hun eerste werkjaren.”