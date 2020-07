Zo goed als alle activiteiten tot eind september opgeschort in politiezone Frank Eeckhout

12u06 0 Sint-Lievens-Houtem In de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem worden zo goed als alle activiteiten en evenementen tot eind september opgeschort. “ Het aantal besmettingen in Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem stijgt. Het corona-virus is hier aan een opmars bezig. Om die in te dijken nemen we samen bijkomende maatregelen, bovenop de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd", zegt de Houtemse burgemeester Lieven Latoir (NH).

Vanaf dinsdag 28 juli en tot en met september worden de volgende evenementen op het grondgebied van Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem opgeschort: fuiven en dansactiviteiten, optredens, voorstellingen en concerten die voor het publiek toegankelijk zijn in een openbare ruimte, een openbaar gebouw of in een private ruimte of privaat gebouw, DJ-sets of andere acts in de horeca, eetfestijnen, tenzij er met een veilig afhaalsysteem wordt gewerkt, buurtfeesten of buurtbijeenkomsten die verder gaan dan de toegelaten sociale bubbel, kermissen, garageverkopen, gelegenheidsmarkten, handelsbeurzen en ruilbeurzen, georganiseerde gidsactiviteiten en rondleidingen buiten de sociale bubbel, sportwedstrijden op de openbare weg. Andere sportwedstrijden zijn wel toegelaten maar zonder publiek.

“Dit is een moeilijke beslissing, maar een noodzakelijke”, zegt Benjamin Rogiers (Open Vld), waarnemend burgemeester van Herzele. “De cijfers en de contactopsporing leren ons dat de besmettingen terug te leiden zijn naar dit soort evenementen. Evenementen waarbij veel mensen samenkomen zijn dus kwetsbare situaties, zeker als deze evenementen een bepaalde dynamiek hebben. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid.” “Om het coronavirus te verslaan moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. “Wij rekenen erop dat iedereen dit beseft en zich aan deze beslissing zal houden. Vandaag en morgen zullen we dan ook alle organisatoren persoonlijk contacteren”, vult de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

De drie burgemeesters zijn evenwel tegen een verplichting van het mondmasker op het hele grondgebied. “We vinden dat je buiten moet kunnen ademen. Daarom kiezen we er niet voor om mondmaskers te verplichten in al onze straten. We vragen wel aan iedereen die op ons grondgebied komt om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben en dat te dragen op plaatsen waar zij zelf vinden dat een veilige afstand niet bewaard kan worden én op enkele drukken plaatsen die opgesomd staan op onze websites. Deze verplichting gaat in op woensdag 29 juli en geldt niet voor fietsers, automobilisten en personen jongeren dan 12 jaar", gaat Lieven Latoir verder.

De drie burgemeester gaan ook nog een videoboodschap verspreiden. “Die wordt vandaag verspreid via de sociale media van de drie lokale besturen. We roepen al onze inwoners op om de regels strikt te volgen. Alleen zo verslaan we dit virus", besluit Jenne De Potter.